La Lucchese torna in città. Grande festa per il compleanno della squadra rossonera

Lucca, 25 maggio 2023 - Tutto pronto per "La Lucchese torna in città", la festa per il 118° compleanno della Lucchese scatterà questo pomeriggio dietro il coro di San Michele dove, alle 17,30, l’amministrazione comunale insieme ai vertici del club rossonero inaugurerà finalmente la targa che ricorda la fondazione del sodalizio calcistico che rappresenta la città nell’ormai lontano 1905.

Ci sono voluti ben otto anni, e numerose lungaggini burocratiche e politiche, dai primi tentativi di arrivare a omaggiare la nascita del club, ma, alla fine, anche grazie alla volontà dell’assessore allo Sport Fabio Barsanti, la richiesta partita proprio dai tifosi rossoneri ha raggiunto lo scopo, anche grazie alla disponibilità della ditta Giovanni e Germano Mugnaini che ha offerto la targa in pietra di Matraia.

Alle 18, invece, la festa si sposterà al Teatro del Giglio dove per l’occasione è stato organizzato sempre dall’amministrazione comunale un vero e proprio bagno nella storia della Lucchese. Sul palco, Massimo Morgia, Mario Donatelli, Toni Carruezzo, Matteo Nolé, Marco Di Vito e Jacopo Coletta, in rappresentanza di tutti quei giocatori che negli ultimi 45 anni hanno vestito e onorato la maglia rossonera.

Un evento unico, destinato a avvicinare ulteriormente la città al club, con la presenza dei protagonisti più gloriosi e simbolici della storia rossonera, tra aneddoti, immagini e racconti di quelle che sono state le tappe fondamentali di questi 118 anni di storia, di successi, ma anche di sconfitte e fallimenti da cui la Pantera è sempre riuscita a rialzarsi. Per partecipare all’evento, a cui sono state invitate anche le scuole cittadine e le società sportive del territorio, è sufficiente ritirare l’invito omaggio alla biglietteria del Giglio.

F.V.