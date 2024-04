Festa dell’Olio da record. Grandissima affluenza: "Evento che coinvolge tutti"

Massiccia affluenza di visitatori alla Festa dell’Olio di Valdottavo svoltasi nel fine settimana. La tradizionale manifestazione, giunta alla sua XIX edizione, organizzato dall’associazione Valle dell’Olio con il contributo del Comune di Borgo a Mozzano e la collaborazione del frantoio Valdottavo, l’Athletic Club Valdottavo e la Misericordia di Borgo a Mozzano, non ha tradito le attese, richiamando un grosso pubblico, specialmente domenica, invogliato da due splendide giornate di sole. Letteralmente presi d’assalto gli stands gastronomici con le cucine sempre aperte per preparare gustose specialità tipiche locali.

Numerose iniziative collaterali: i mercatini, le mostre di pittura e di fotografia, corso di potatura nell’oliveto, sfilata di moda in piazza Vittorio Veneto con l’esibizione del Centro d’Arti filodrammatico. E poi ancora l’applaudita esibizione della Banda di Valdottavo e il gran finale con il tributo a Lucio Battisti in piazza Tricolore a cura di Sara Torrisi. Una bella festa, insomma, scorsa via in un clima spensierato dove tutto ha funzionato a meraviglia, grazie all’accurata ed attenta organizzazione, compreso il servizio navetta adottato alla domenica, a cura dei volontari della Misericordia.

Molto partecipata anche la tradizionale passeggiata ecologica negli oliveti, con il ricavato devoluto alla Ricerca sul Cancro. Toccanti le due iniziative per ricordare Giuseppe Bini al quale è stata dedicata una sala di Casa Mezzetti e l’intitolazione di due mezzi della Misericordia di Borgo a Mozzano alla memoria di Andrea Papeschi, entrambi recentemente scomparsi.

"La Festa dell’Olio è sempre un momento molto atteso, non solo a Valdottavo ma per tutto il territorio – ha commentato il sindaco Patrizio Andreuccetti al taglio del nastro –. È una festa che coinvolge grandi e piccoli, ci fa conoscere luoghi incantati e spesso poco conosciuti, promuovendo davvero il territorio. È così che oggi funzionano gli eventi. Il nostro territorio è vivo. Questa festa lo conferma una volta di più e, ve lo assicuro, lo confermerà anche l’Azalea del prossimo fine settimana. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato alla sua riuscita".

Marco Nicoli