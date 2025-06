Festa dello sport a Fornaci. Ecco i nomi di tutti i premiati

In una bella giornata piena di gente di sole, di colore e calore, Fornaci ha celebrato la festa della Repubblica e la festa di compleanno del centro commerciale naturale. Lo ha fatto con tante proposte e, come ormai tradizione, con la premiazione degli sportivi che si sono messi in evidenza durante l’ultima stagione o annata sportiva nelle varie discipline.

A premiarli l’amministrazione comunale con la partecipazione del vice sindaco Lorenzo Tonini e dei consiglieri comunali Gaetanina Napolitano e Alessio Barsotti. La premiazione si è aperta con una delle atlete di eccellenza del nostro territorio, Idea Pieroni alla quale è stato consegnato il primo attestato del pomeriggio quale campionessa Nazionale assoluta di salto in alto. Per gli atleti in evidenza nell’atletica e di marchio Gruppo Marciatori Barga, Francesco Catarsi, Niccolò Cosimini, Edoardo Cosimini, Braian Doga, Francesco Biagioni per i titoli toscani conquistati. Per il Judo Club Fornaci Marco Gigli, medaglia d’oro e di bronzo agli europei Master, Cristnan Marsili campionessa europea 2024 e ai campioni toscani di categoria Alessia Gigli, Chiara e Nicole Celi, Enzo Gigli, Valeeia Pennacchi, Matteo Vannini e Carolina Citti. Sono state premiate anche le squadre giovanili del Volle Barga vincitrici del campionato regionale : Under 12, Under 13 e Under 16. Per il Golf un premio a Michael Salotti e per il tennis premi al Tweener club Barga per la squadra maschile che ha conquistato il Campionato provinciale AICS ed anche per aver vinto la Coppa delle Provincie AICS.

Premi anche a Alessandro Fraiese e Rebecca Bonini primi al Torneo "Coppa Pinocchio con la racchetta" U14 Infine il Goshin-Do Karate per i risultati da podio ottenuti all’ Internazionale Città di Caorle con Petra Lanciani, Jacopo Giuliani, Sofia Cortopassi, Chantal Cortopassi, Sofia Verdigi e Francesco Giovannetti. Ma anche per Marco Pacini per la vittoria della gara Nazionale Trinacria Cup e per il secondo posti di categoria alla Trinacria Cup, di Maurice Lavoratti Mackenley e Mattia Ceccarelli. Infine un riconoscimento a Lisa Marchetti, militante nel Genoa Calcio, vincitrice del Campionato e della promozione in Serie A.

Luca Galeotti