Festa dell’apicoltura. Esposizione e mercato

Per la prima volta a Montecarlo arriva la festa dell’apicoltura, domani a cura di Comune e Pro Loco. Per tutta la giornata, in via Roma e in piazza Garibaldi esposizione dei produttori di miele e mercato ambulante, con possibilità di degustazioni e acquisti. Tra l’altro il settore è in forte fibrillazione viste le difficoltà. Le api allevate dall’ uomo vivono all interno di casette di legno, le famose arnie. hanno una grande importanza per l’ ecosistema in quanto svolgono il compito di impollinare molti tipi di piante. senza questo intervento la maggior parte di frutta e verdura non potrebbe essere presente sulle tavole.

Ci saranno esperti che spiegheranno le prorpeità del miele (oltre ad essere una fonte di zuccheri naturali, e’ importante nell’ alimentazione umana in quanto ricco di enzimi e ha proprieta’ corroboranti, antinfiammatorie e diuretiche), oltre agli altri prodotti collegati: ci sarà, ad esempio, la pappa reale prodotta dalla secrezione ghiandolare della api; molto ricca di vitamina b e’ un ottimo alleato del sistema immunitario se consumata quotidianamente. Sulle bancarelle anche propoli, una resina che funge da disinfettante e la famosa cera d’api.

La cera grezza viene utilizzata per il trattamento del legno. Insomma, il mondo connesso a questo settore a disposizione per una giornata intera. Non mancheranno notizie e curiosità sulle api, come si muovono, che strategia adottano, con la regina che depone le uova, i fuchi, i maschi che hanno solo il compito di fecondare le uova, le preziose operaie e molto altro.

