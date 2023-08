Festa del vino a Montecarlo: tornano i mercatini artigianali in via Roma

Ritornano i mercatini artigianali nella prima parte di via Roma. E’ la novità principale dell’edizione 2023 della festa del vino di Montecarlo, che va in scena dal 31 agosto al 10 settembre. Da oltre mezzo secolo, (solo un paio di annate sono saltate dal 1968 per la pandemia) la kermesse su Bacco è la più attesa dai montecarlesi. I banchi, dunque, ritornano sulla strada che conduce da piazza d’Armi in centro. Per il resto gli organizzatori sono fedeli al principio "squadra che vince non si tocca". Il format, infatti, come spiega il consigliere con delega al turismo, alla doc, allo sviluppo economico, Fulvio Donatini, è quasi immutato: "Sono previste, come sempre tre aree specifiche di degustazione, con quella di piazza d’Armi dove si troverà il ristorante e tutta la parte più squisitamente gastronomica, ma poi anche il punto dedicato al matrimonio di sapori tra salumi e i bianchi e i rossi Doc della produzione locale e infine, nel chiostro di palazzo Pellegrini-Carmignani, il salotto sotto le stelle.

Questa è la zona tecnica, con i sommelier a spiegare tutto e due fattorie locali ogni sera e con gli abbinamenti che da sempre riscuotono un notevole successo, con piatti diversi che si sposano con i vini di Montecarlo. Poi avremo molte iniziative collaterali, da quelle allestite dal Gruppo storico fino a quelle culturali. Tra queste la mostra "Arte e vino" nella sala della chiesa della Misericordia e tante altre". Fin qui Donatini.

Da sottolineare anche la conferma della processione, molto sentita, in onore della Madonna del Soccorso, venerata dai montecarlesi in quanto la leggenda narra che intervenne a spaventare i pisani quando assediarono il paese e anche tenne lontana la peste. Da anni il programma non si discosta da questa impostazione, con il servizio navetta graditissimo in località Fornace per aggirare il problema parcheggi.

Massimo Stefanini