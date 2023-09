Festa d’autunno. Alla Ego Resort musica e tipicità

Metti una sera di inizio autunno, un dopocena piacevole con degustazioni sane, musica e le stelle. Pensati già lì, perché siamo tutti invitati nel Parco di Sant’Alessio, ad Ego Wellness Resort. Con l’equinozio d’autunno arriva infatti la presentazione ufficiale della nuova stagione del Centro Fitness Wellness Ego, che si prepara a celebrare il prossimo Ottobre le sue 40 candeline. Una storia presente di attenzione, professionalità e creatività, tutta rivolta al benessere e alla salute della comunità lucchese.

Domani dalle 21 sarà soddisfatta la curiosità di scoprire il palinsesto dei corsi, le novità e le caratteristiche del mondo Ego, accompagnati dalla musica della giovane band lucchese dei “Grooviera”, con le degustazioni di vino in collaborazione con la Strada del Vino e dell’Olio, i gustosi assaggi gourmet a cura dell’Ego Green Bar, i dolci de Le Bontà e il profumo di caffè di Bonito, il tutto impreziosito dall’osservazione astronomica guidata da Centrottica Lucca. E se nella lounge area del parco l’appuntamento è per il dopocena, ma già dalle 17 è prevista frequenza libera dei corsi indoor, outdoor e piscina, aperti a tutti. Attività eccezionalmente accompagnate live in Sala Artis dal dj set di Rik Spin.

Una vera e propria festa d’inizio autunno, che offrirà l’occasione di liberare nuove emozioni e ritemprare le energie per ogni tipo di nuovo inizio. L’evento si terrà anche in caso di maltempo. L’ingresso è libero. Per approfondimenti chiamare il 0583 342570.

Intanto alla Ego arriva l’ultima chiamata per chi, entro domani, può prenotarsi per una settimana gratuita i cui potrà entrare nel magico mondo del Fitness e Wellness a 360 gradi. “Benessere, divertimento, socialità e condivisione… questi “i tuoi compagni d’avventura”. Rompi gli indugi e spazza via ogni esitazione“, è l’invito del centro che indica il numero a cui rivolgersi via Whatasapp, 346 084 3149, o a cliccare sul seguente link bit.lyEgoWellnessFestival2023.