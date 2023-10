"Festa a Marlia: tutti gli appuntamenti di Confesercenti Toscana"

Sessanta banchi, negozi aperti, intrattenimento. Sono gli ...ingredienti principali di "Marlia in festa", grande happening nella frazione più popolosa di Capannori, previsto in via Paolinelli domenica 15 ottobre dalle 8 alle 20. E’ il primo appuntamento in Provincia di Lucca organizzato da Confesercenti Toscana e non è escluso che non ve ne siano altri. La manifestazione è stata illustrata in conferneza stampa alla quale sono intervenuti l’assessore allo sviluppo economico Serena Frediani; il responsabile provinciale di Confesercenti Toscana Daniele Benvenuti; il presidente di ‘Freddy’s Team’ Moreno Fredianelli; Gabriella Giusfredi e Antonella Fugiaschi in rappresentanza del gruppo artigiani e artisti di Pandora; Maria Teresa Matteelli presidente della Misericordia di Marlia con il vice Emanuele Andreotti e la responsabile dei donatori di sangue ‘Fratres’ di Marlia, Linda Marchetti.

L’evento, che costituisce una novità assoluta, oltre al mercato ambulante e ai negozi aperti, cuore della manifestazione, propone all’interno del mercato coperto la presenza di un piccolo autodromo grazie all’associazione "Freddy’s Team" ed al suo "Baby Rally Show" che vede sponsor Aci Lucca. Dalle 10 alle 17 i bambini, a partire dai 7 anni, potranno gratuitamente salire su una vera macchina da rally e compiere un giro in un minicircuito. La piazza del mercato di Marlia sarà poi la sede degli artigiani-artisti di Pandora che saranno presenti con i loro stand per proporre creazioni davvero uniche. Sempre in piazza sarà presente uno stand gastronomico dall’associazione Fratres di Marlia. Spostandosi verso la chiesa, la Misericordia di Marlia con la sua "mondinata": bracieri accesi e caldarroste.

Ma.Ste.