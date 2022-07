Ferrovia di area vasta, gli industriali dicono sì

“Due buone notizie, oggi, per i nostri territori e per le imprese qui localizzate; da un lato vediamo che finalmente si è sbloccata la vicenda della galleria di Serravalle, e grazie all’acquisto delle abitazioni a rischio da parte di Rfi potrà essere abbattuto il diagramma che congiunge i due lembi di linea; con la posa dei binari, si dice che nel 2023 potremmo avere la linea raddoppiata almeno fino a Montecatini. Dall’altro lato l’intesa per il potenziamento della linea Pisa Lucca Livorno, sostenuto dalle Camere di Commercio della costa e favorito da uno studio dei colleghi costruttori di Pisa: si va verso un progetto di mobilità su rotaia di un’asse deficitario in assoluto, ma tanto più se si considera la dimensione, il numero e la qualità dell’economia che la costa sa esprimere". E’ con le parole di Daria Orlandi, delegata alle infrastrutture per la Confindustria Toscana nord, nonché Presidente di Ance Toscana Nord, che arriva il pieno appooggio degli industriali lucchesi alla metropolitana di superfice Lucca-Pisa-Livorno. "Questi due interventi – prosegue Orlandi – consentiranno anche alle imprese di Lucca Pistoia e Prato di essere - come abbiamo detto in altra occasione - non più equidistanti, ma “equivicini” alla città capoluogo e al mare; trovarsi qui sarà un elemento di forza e non più di fragilità. Condividiamo decisamente il metodo con cui questi tipi di interventi si stanno sostanziando, che vedono le amministrazioni, il sistema delle imprese, l’impresa che dovrà realizzare i lavori indirizzati verso lo stesso obiettivo. Non occorre sottolineare quanto questo sia importante per tutti: basta pensare a quanti, ieri, sono rimasti bloccati sull’autostrada arroventata per ore per capire che lo spostamento di traffico dalla gomma alle rotaie sia un tema imprescindibile; per chi qui vive, studia, lavora o viaggia. Ma anche per le imprese che considerano sempre più le dotazioni ...