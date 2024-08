Ferragosto a Lucca. Tra mare, montagna e feste: le opzioni per chi rimane in città

Sono pochi i lucchesi che hanno deciso di rimanere in città a trascorrere la giornata di Ferragosto. Il caldo estenuante di questi giorni, infatti, ha spinto le persone a rifugiarsi in vacanza, in località di mare o in luoghi in cui le temperature sono più basse e vivibili. Il mare e la piscina mettono d’accordo tutti e rimangono le soluzioni preferite delle persone, che scelgono di passare la giornata tra creme solari e bagni lunghissimi. Tuttavia, ci sono alcuni che, pur rimanendo a Lucca, non intendono rinunciare ad un Ferragosto all’insegna del divertimento, chi con amici e chi con la propria famiglia.

Le opzioni nella Lucchesia all’apparenza non sembrano essere molte, per questo alcuni si sono ritrovati a chiedere aiuto sui social, sperando in consigli validi da chi ha già scelto la propria meta, scoprendo che in realtà le cose da fare non mancano. Tra le destinazioni più consigliate c’è sicuramente la Garfagnana, che offre la possibilità di trascorrere un po’ di tempo immersi nel verde, tra picnic, carte e giochi da tavolo da fare all’ombra, approfittando di quei gradi di differenza con il centro di Lucca.

Stessa storia per le Pizzorne, meta frequentatissima dai lucchesi ma anche dai turisti. L’altopiano offre un grande terrazzo verde, circondato da boschi e, all’ombra degli alberi, è possibile cercare il posto migliore per una rilassante sosta nella natura. Questa è l’opzione più adatta anche per chi non ha tempo per preparare il pranzo prima di partire: si possono facilmente trovare tavoli apparecchiati e barbecue, per cucinare sul momento. L’atmosfera è ottima anche per un po’ di relax, tra amache sospese e plaid colorati sull’erba. Nella Lucchesia non mancano poi gli eventi organizzati: c’è chi consiglia la sagra della zuppa ad Aquilea, un’occasione per passare una serata con amici e parenti ascoltando della buona musica. Con la sua 47esima edizione questa offrirà agli ospiti la possibilità di mangiare dalle 19 sulle note del festival guidato da dj Perfidus. Per rimanere in tema sagre, a Segromigno in Monte si svolgerà anche la quinta edizione della festa L’arca di Noè, dove ci si potrà scatenare in pista grazie alle orchestre da ballo che animeranno la festa.

C’è anche chi consiglia qualcosa di più particolare, come un bel tramonto in vetta, sul monte Matanna, sul Piglione, o sul Gabberi, magari facendo un bell’aperitivo portato da casa nella borsa frigo. Non manca ovviamente chi si lascia prendere dall’ironia e a ferragosto consiglia di “struggere”, oppure di stare a casa sperando che il condizionatore non si rompa, considerando il forte caldo di queste giornate. Altra opzione che convince molte persone è il fiume, scelto dalle famiglie per passare una giornata con i bambini in mezzo alla natura. Alcuni optano per mete più frequentate come la Grotta del vento, l’Orrido di Botri o il parco dell’Orecchiella, con il rischio, però, di dover parcheggiare la macchina a km di distanza e doversi fare una lunga camminata sotto il sole cocente.

Infine, un’opzione che convince molti è il Ferragosto al cinema. Lucca offre la possibilità per i pochi rimasti in citta, di assistere a prime visioni e inediti con “EstatecinemA”. Per stasera è previsto alle ore 21.30 “Fuga in Normandia” al prezzo di soli 3.50 euro.

Sara Gianneschi