Ferragosto a Lucca: "Estate Cinema" con Matteo Garrone

L’estate sta finendo e le proiezioni cinematografiche all’aperto nello splendido spazio di Villa Bottini si avviano verso il termine della manifestazione, per lasciare il campo completamente agli spettacoli nelle sale cittadine. Ma l’offerta delle ultime settimane – che vedrà un supplemento l’11 di settembre quando a Lucca sarà presente il regista Matteo Garrone – resta molto allettante: anteprime, prime visioni e anticipazioni caratterizzano il cartellone dei prossimi giorni, con proposte per tutti i generi e le proposte dei migliori film dell’estate come mercoledì 16 “Elemental“, l’ultima animazione Disney.

Stasera, in contemporanea con l’uscita nazionale, la commedia italiana in prima visione “I peggiori giorni“, diretta a quattro mani da Edoardo Leo e Massimiliano Bruno. Diviso in quattro episodi che si svolgono durante quattro festività dell’anno, da ferragosto a Natale, il film vede alternarsi sullo schermo, oltre ai due registi nei panni di attori, Anna Foglietta, Claudia Pandolfi, Fabrizio Bentivoglio, Giuseppe Battiston. Domani un’altra anteprima esclusiva “Last film show“, un vero e proprio tributo d’amore al cinema attraverso una storia di passione per la settima arte di due fratelli indiani.

La settimana di Ferragosto vede quindi altre due prime visioni esclusive, presentate nei principali festival internazionali; giovedì 17 “Kursk“, diretto dal maestro danese Thomas Vinterberg e intepretato da Colin Firth, Lea Seydoux e Max Von Sidow, ripercorre la vicenda del sottomarino nucleare russo dentro cui rimasero intrappolati 23 superstiti. Dal Festival di Cannes 2022, domenica 20 “Fratello e sorella“, diretto da Arnaud Desplechin con Marion Cotillard; film drammatico sul rapporto familiare tra due fratelli che in circostanze tragiche tornano a riallacciare un rapporto. Chiudono la settimana due titoli vincitori dei principali premi dell’anno, “The whale“, premio Oscar per il miglior attore, venerdì 18, e “Triangle of sadness“, sabato 19, palma d’oro a Cannes 2022.

Da ricordare che, grazie al contributo del Ministero della Cultura, sino al 16 settembre prosegue la promozione sui film italiani e europei con il prezzo di ingresso unico a 3,50 euro. Un contributo che ha dato decisamente i suoi frutti come conferma Simone Gialdini che gestisce i cinema cittadini e Estate Cinema. "Siamo a un più 15% rispetto allo scorso anno - conferma - e il risultato è decisamente confortante, indubbiamente la scelta del Ministero ha rilanciato la visione delle produzioni nazionali in modo significativo. In generale, si registra un ritorno, dopo il periodo pandemico, della famiglie al cinema: il mercoledì dedicato ai ragazzi è andato molto forte, bene ovviamente anche le prime visioni".

Fab. Vinc.