"Fermiamo gli incendi". Studenti a lezione dai tecnici della Regione

Gli alunni di due classi della scuola secondaria di primo grado di Castelnuovo e di due di Camporgiano, nell’ambito del progetto di prevenzione ambientale della Regione "Incendi boschivi diamoci un taglio", hanno partecipato ad un incontro teorico e pratico nell’aula riunioni dell’ Isi Garfagnana a Castelnuovo. Erano presenti il responsabile della Regione per il progetto sull’antincendio boschivo (Aib) nelle scuole Lorenzo Nencioni, i referenti Aib per Lucca Michele Parenti e per l’Unione Comuni Garfagnana Roberto Barbieri con il tecnico Matteo Giannotti e alcuni operai dell’Ente, le associazioni di volontariato Anpas di Molazzana e il Cav di Pieve Fosciana, tutti impegnati all’occorrenza nel servizio antincendio boschivo. In aula sono stati proiettati dei filmati, presentati e commentati dai tecnici della Regione, con i ragazzi, attenti e interessati, che hanno posto molte domande sul tema. Successivamente, l’attività si è spostata nel piazzale Chiappini davanti alla tensostruttura comunale, dove il personale dell’Unione Comuni, assieme a quello delle associazioni, ha spiegato l’utilizzo degli automezzi Aib in dotazione per il servizio antincendio boschivo, a cominciare dai pick up con modulo antincendio, l’autobotte forestale e i due mezzi di supporto, uno utilizzato durante il servizio dal Direttore operazioni Aib e un nuovo mezzo pick up allestito per il trasporto del personale e con attrezzatura per le operazioni di spegnimento e bonifica. "Un’esperienza formativa importante per gli studenti – ha commentato la presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani – che ha dato loro modo di venire a conoscenza delle attività di spegnimento degli incendi boschivi ". La mattina si è conclusa con gli studenti impegnati in una piccola operazione, coadiuvati da mezzi Aib, con spruzzata d’acqua su incendi immaginari. Alle classi è stato assegnato il compito di predisporre una ricerca sul tema dell’antincendio boschivo, creando degli slogan pubblicitari, immagini, poster, video, messaggio audio, etc, presentati dagli stessi studenti al centro regionale "La Pineta" di Tocchi, nel Comune di Monticiano (Siena), una scuola che prepara il personale Aib e rappresenta un’eccellenza a livello nazionale.

Dino Magistrelli