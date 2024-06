“Fermi-Giorgi abbandonato dalla Provincia“

"Ancora chiuso il Laboratorio di chimica dell’istituto Fermi Giorgi e le famiglie – scrive il comitato genitori Fermi-Giorgi – sono veramente stanche di non avere risposte, essendo ormai due anni che va avanti questo balletto. Prima aperto, poi chiuso, poi ancora aperto, poi definitivamente chiuso a data da destinarsi. Perché il problema a quanto pare non risiede nel problema contingente, oggi uno strano odore avvertito da qualche insegnante ma che dopo tre interventi dei vigili del fuoco probabilmente potremmo ascrivere a uno scherzo di cattivo gusto forse di qualche studente burlone. Ma di una burla a questo punto potrebbero parlare anche le famiglie che non vedono una via di uscita se non quella di pensare a chiedere un trasferimento ad altro istituto in grado di offrire ciò che viene dichiarato nelle bellissime giornate di open day quando tutto sembra perfetto, funzionante e tirato a lucido".

"Le famiglie sono preoccupate perché non riescono a capire se i propri figli corrono un rischio di incolumità fisica frequentando il laboratorio (un quadrimestre sì e uno no) oppure corrono semplicemente il rischio di essere solo dei “somari”, almeno in chimica e scienze. Un bel dilemma anche per il provveditorato che ha ricevuto una lettera dalle famiglie, anche per lo stato di abbandono da parte dell’ente responsabile, la Provincia che non riesce proprio a trovare i fondi per il Fermi, né per i bagni inagibili da quasi un anno, né per i laboratori, né per la palestra inadeguata per un liceo sportivo o per l’istituto Giorgi che è stato trasferito provvisoriamente, oramai da quasi 5 anni a Saltocchio, in uno stabile della Curia".