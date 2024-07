Fermata la banda dei supermarket. Sventato doppio colpo, due arresti

Fermata dai carabinieri una vera e propria gang dei supermercati, che domenica hanno messo a segno due colpi in due diversi punti vendita del territorio. Due giorni fa, a Lucca e a Porcari, i militari della stazione di San Concordio e quelli della sezione Radiomobile di Lucca, hanno arrestato due cittadini georgiani, un 30enne ed un 33enne, entrambi senza fissa dimora e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, per due distinti furti in due Esselunga, quella nel viale San Concordio di Lucca e quello nella via Puccini di Porcari. Il primo episodio è stato registrato alle ore 11:30, quando i Carabinieri di San Concordio sono intervenuti dopo che l’addetto alla sicurezza del supermercato aveva fermato un 30enne. Il giovane aveva tentato di rubare diversa merce, venendo bloccato dopo aver superato le casse. Nello zaino aveva nascosto ben 23 confezioni di ricariche per rosio, per un valore complessivo di oltre 600 euro. La merce è stata trovata grazie alla perquisizione, ed è stata restituita al direttore dell’Esselunga. Il secondo episodio si è verificato a poche ore di distanza, intorno alle 14:45.

I carabinieri sono intervenuti nel supermercato di Porcari, sempre chiamati dagli addetti alla sicurezza. Anche in questo caso un 33enne georgiano aveva superato le casse dopo avere pagato generi alimentari di scarso valore, occultando sotto la maglietta due confezioni di cuffie wireless e 8 confezioni di ricariche per spazzolini Oral-B, per un valore complessivo di circa 300 euro.

Stesse modalità in pratica, per due colpi tentati e sventati dai carabinieri in poco tempo, e anche nel secondo caso la merce è stata riconsegnata. I due arrestati, al termine delle formalità di legge, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della compagnia dei carabinieri e della compagnia di Viareggio, e ieri l’arresto è stato convalidato dopo l’udienza al tribunale di Lucca.

ia.na.