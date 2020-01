Borgo a Mozzano (Lucca), 14 gennaio 2020 - Si è ferito da solo alla testa. Proprio mentre stava lavorando con una motosega in un terreno di sua proprietà a Borgo a Mozzano. E’ il grave incidente avvenuto nella mattina di martedì a un uomo di nazionalità straniera. Il ferito che pare sia inciampato e caduto sulla motosega, si è presentato al punto del 118 con una profonda ferita alla nuca. Il medico ha subito attivato il trasferimento d’urgenza avvisando la centrale operativa che ha allertato l’elisoccorso Pegaso. Il mezzo è atterrato sugli spalti delle Mura in viale Marconi dove ha caricato l’uomo che nel frattempo era stato portato in città. Da qui è stato trasferito d’urgenza a all’ospedale Cisanello con il codice rosso. In base ai primi riscontri non sembrerebbe in pericolo di vita.

