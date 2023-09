Felicity a XFactor “E sì che pensavo fosse una truffa“

Un’esplosione di allegria, per un nome che le rende giustizia. Felicity Lucchesi, 28 anni di Borgo a Mozzano, ha lasciato il segno giovedì sera sul palco di X Factor. Ha cantato, e ha cantato bene, intensa e sincera, premiata alla fine con i tre sì dei giudici (solo Ambra Angiolini si è riservata) che le consentono l’accesso alle ulteriori fasi del talent. Ha potuto abbracciare il suo idolo Morgan “il mio primo concerto a 8 anni a Poggio a Caiano“, alla fine raggiunta sul palco dalla sorella Astrid, esultante prima ancora del verdetto. La “vittoria“ era scritta in quella voce di un’altra dimensione, in quel suo suonare “curioso“ e non facile, notato dai giudici, con la tastiera a tracolla.

Una passione che è vita, per Felicity, quella della musica, per la quale ha studiato al Boccherini e ha insegnato nelle scuole. E oggi quel palco, a sorpresa. Sono infatti state le sue amiche a iscriverla al talent, come rivela lei stessa. “Marzo scorso, stavo facendo la spesa quando mi suona il telefono – racconta –. Uno di quei numeri sconosciuti a cui normalmente non rispondo. E invece qualcosa mi porta a farlo. Dall’altro capo del filo mi arriva “Ciao sono Anna ti chiamo da X Factor“. Ancora non convinta sto per riagganciare pensando a una truffa. Poi ripenso a quell’iscrizione fatta dalle mie amiche tempo prima, dicendomelo solo a giochi fatti. E allora che si fa, vado? Si vive una volta sola, andiamo! Dopo qualche secondo, rispondo “ah bene, che devo fare?“. E così l’avventura è iniziata ogni giovedì su Sky“. E chi se la perde Felicity e il suo bagaglio inesauribile di entusiasmo per la musica e per la vita.

E un coraggio da vera leonessa, quello di portare un brano come Heroes di David Bowie. Auguri e incoraggiamenti a cascata in queste ore, anche dal sindaco Andreuccetti: “Anche da parte dell’amministrazione comunale ti diciamo bravissima, straordinaria, di talento e coraggio. Tutta la nostra comunità è fiera di te Felicity! Ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per questa incredibile avventura!”.

Laura Sartini