“Felice ripartenza, alle spalle i vecchi problemi“

“Sono ormai più di sei mesi che Confesercenti Toscana è di nuovo presente sulle tre provincie di Lucca, Pisa e Massa Carrara ed è il tempo di un primo bilancio. Bilancio davvero lusinghiero – così l’associazione – sia per quanto riguarda il numero degli associati che per i servizi offerti a partire dalla formazione fino al credito grazie ad Italia Comfidi, il primo Confidi in Italia per solidità patrimoniale”. C’è soddisfazione nelle parole dei presidenti delle nuove aree di Confesercenti Toscana, dopo la ripartenza dell’estate scorsa che ha messo alle spalle i problemi che avevano coinvolto la vecchia società di servizi Consi srl.

“Siamo ripartiti con tanto entusiasmo e con il supporto convinto di Confesercenti Toscana – spiegano Francesco Domenici presidente Lucca (nella foto), Francesco Giannerini Viareggio, Daniele Lorieri Massa e Aida Vatteroni Carrara – Oramai da oltre sei mesi siamo operativi nelle nostre 7 sedi (Lucca, Massa, Viareggio, Pisa, Pontedera, Volterra e Pomarance) e con oltre 15 dipendenti tra diretti e collaboratori. Siamo ripartiti con eventi, fiere e soprattutto abbiamo avuto il grande calore e il grande sostegno dei nostri soci”. E i numeri sono lusinghieri. Ancora i presidenti delle aree locali di Confesercenti Toscana. “Il mese di gennaio nel quale abbiamo riaperto ufficialmente la campagna tesseramento ci sta regalando grandi soddisfazioni con numeri chesicuramente auspicavamo ma che non sembravano scontati“.