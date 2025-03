Fede e umanità. La storia di Clementine

Talatou Clèmentine Pacmogda ha emozionato e commosso il numeroso pubblico presente venerdì sera ai locali parrocchiali per l’inaugurazione della rassegna ’I giovedì letterari’. Il suo intervento è stato una testimonianza di umanità e di coraggio. La storia di una donna che si è conquistata i diritti fondamentali, come il diritto allo studio, al lavoro e alla vita. Dal Burkina Faso, Clementine, superando le ritrosie della famiglia e della società molto patriarcale, dopo già essersi laureata, vince una borsa di studio alla Scuola Normale di Pisa, dove nel 2012 si è laureata in linguistica. Oggi Clementine, ricercatrice all’università Federico II di Napoli e scrittrice, vive a Borgo Val di Taro, con il marito, il dottor Dario Fasano, medico diabetologo originario di Barga, e la figlia, Eufrasia. È, a tutti gli effetti, una cittadina italiana. Ha pubblicato tre libri autobiografici.

La rassegna è curata dai giornalisti Marco Nicoli e Andrea Cosimini, patrocinata dal comune di Bagni di Lucca e sostenuta dalla cooperativa sociale solidarietà e sviluppo. Ad introdurre l’evento l’assessore Priscilla Valentino. Il programma della rassegna che prevede come ospiti: giovedì 20 marzo Patrizio Andreuccetti con "A Blue Butterfly. Il summit a Lucca per la pace tra Russia e Ucraina"; giovedì 10 aprile Gabriele Brunini con "Prima della libertà. 1944: i mesi della guerra"; giovedì 17 aprile Virginio Monti con "Il campo di concentramento di Bagni di Lucca"; giovedì 8 maggio Agnese Benedetti con "Il trittico di Benabbio. Il capolavoro di Baldassarre di Biagio"; giovedì 22 maggio Giovanni Alberigi con "Un uomo, un paese, una valle. Andrea Cosimini racconta Giovanni Alberigi". Alle ore 21, ingresso libero.

M.N.