Fede e fumetto. Mostra dedicata a Patrick Zaki

Torna, come ogni anno, negli stessi giorni di Lucca Comics & Games la rassegna “Fede e fumetto” organizzata dalla Chiesa valdese di Lucca, in collaborazione con la Fgei, la Federazione giovanile evangelica italiana.

Il tema scelto nel 2023 è quello della libertà con “Libere e liberi di parlare e di credere”. Il progetto invita al riflettere e sperimentare la libertà da diversi punti di vista: come esperienza fisica, come diritto politico, come esperienza spirituale e come espressione di fede.

Così, nei locali del tempio valdese di Lucca, in via Galli Tassi 50 ecco la mostra “Una matita di libertà per Patrick Zaki“, realizzata da Cartoon Club di Rimini e tratta dal fumetto realizzato da Laura Cappon e Gianluca Costantini: “Patrick Zaki, una storia egiziana”. L’esposizione, che sarà inaugurata il 1° novembre alle 15, dimostra come il linguaggio del fumetto è in grado di illustrare con sensibilità e attenzione i temi cruciali del nostro tempo. Zaki, oggi finalmente libero, è l’attivista per i diritti umani ingiustamente incarcerato (e torturato!) dal regime egiziano.