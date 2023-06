FdI, Zucconi, approvato emendamento su proroga concessioni geotermiche

"Bene l’approvazione del mio emendamento al Dl Enti sulla proroga di un anno delle concessioni geotermiche, fissando ora la scadenza al 31 dicembre 2025": lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia del territorio di Lucca Riccardo Zucconi, che sottolinea come questo risultato rappresenti un primo segnale da parte del governo Meloni nei confronti di un settore molto importante, troppo spesso colpevolmente dimenticato da chi governava in passato, basti pensare che la produzione elettrica annua da fonte geotermica è pari a circa 5,5 miliardi di chilowattora e che, solo per la regione Toscana soddisfa il 35% del fabbisogno energetico, pari ai consumi di oltre 2,1 milioni di famiglie italiane, rappresentando il 75% della produzione da fonti rinnovabili realizzata sul territorio regionale. "La geotermia - aggiunge Zucconi – è una delle prime fonti rinnovabili ad essere stata sfruttata per scopi industriali ed energetici in Italia e il governo intende valorizzarla al massimo delle sue potenzialità: il puntuale lavoro portato avanti da Fratelli d’Italia e che mi ha portato a presentare questo emendamento alla Camera, ne sono la chiara dimostrazione".