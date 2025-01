Fdi e Picchi. Nuovi attacchi su Salanetti

"In che consiste il vantaggio economico a cui allude il sindaco Del Chiaro? Vogliamo che siano messi a disposizione dei cittadini tutti gli atti del progetto". Il quesito è del gruppo consiliare FdI (Elisabetta Triggiani (nella foto), Lido Moschini, Eleonora Vaselli, Matteo Petrini). "Chiediamo a Del Chiaro cosa intende per ‘benefici economici’ e chi li trarrebbe e di spiegarci perché sarebbe ‘una opportunità ambientale‘ visto che è appurato che il nuovo impianto sarebbe fortemente impattante in termini di inquinamento e di spreco di acqua e di energia. Il sindaco Del Chiaro si spinge a dire che ‘quando si ricoprono ruoli, a qualsiasi livello, abbiamo la responsabilità di dire la verità‘. Allora diciamola. A ottobre abbiamo personalmente contattato un dirigente dell’analogo impianto di Treviso (unico in Italia) il quale ha confermato che il medesimo, allo stato, è stato chiuso in quanto i costi di gestione superavano di gran lunga i ricavi. Poi da valutare l’impatto sulla salubrità dell’aria, già, fortemente compromessa visto che, ogni giorno, centinaia di tir provenienti da tutta la Toscana invaderanno le strade di Capannori".

Interviene anche il coordinatore dei Comitati ambientali della Piana, Liano Picchi: "La precedente legge sui rifiuti fissava in 200 metri il limite minimo la distanza di un nuovo impianto di trattamento dai centri abitati. I consiglieri Puppa e Mercanti, con un emendamento, hanno sostituito la distanza minima dei 200 metri, esplicitamente dichiarata, con l’affermazione di ‘porre particolare attenzione alle aree con centri abitati’. E’ stata tolta l’unica certezza di una misura a tutela del cittadino per sostituirlo con una generica dichiarazione d’intenti".

Massimo Stefanini