Fashion in Flair, “strenne“ made in Italy

Torna anche quest’anno l’appuntamento Fashion in Flair – Regalo di Natale, dall’8 al 10 Dicembre nelle bellissime sale affrescate del Piano Nobile di Villa Bottini. E’ qui che si daranno appuntamento 45 selezionati artigiani, rappresentanti della tradizione e dell’eccellenza del saper fare italiano, con le loro creazioni e idee regalo per il Natale 2023. Fashion in Flair, organizzata e promossa dall’associazione culturale Eccellenti Maestrie, inserita nel calendario del Vivi Lucca Natale 2023, e realizzata in collaborazione con “LaFabbrica del Natale“ del Comune di Lucca, inaugurerà, alle 15 di venerdì 8. Saranno tre giorni di shopping al piano nobile di Villa Bottini, accompagnati da un ricco programma di eventi della Fabbrica del Natale, con appuntamenti dedicati alla musica, alle letture, a laboratori, giochi e intrattenimento per grandi e piccoli, che nei 3 giorni di mostra-mercato si svolgeranno nel piano seminterrato e nel giardino di Villa Bottini, per poi proseguire, in maniera continuativa per la durata di circa un mese. Ci saranno abbigliamento per uomo e per donna, accessori, pelletteria, bijoux realizzati con resine, pietre e smalti, cosmetici e prodotti naturali per la cura del viso e del corpo.

Immancabili le candele e i profumatori per ambiente, oltre a tante idee arredo per la casa e

per la tavola e i dolci della tradizione natalizia oltre a qualche novità. Ingresso libero dalle 15 alle 20 di venerdì 8, dalle 10 alle 20 sabato e domenica.