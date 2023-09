Farmacia Tonini ad Altopascio: più spazio e sosta più comoda

Ormai è ufficiale, decisione presa e progetto che prosegue. Da stabilire solo le tempistiche, ma i lavori sono già partiti e tutto andrà a regime nella primavera del 2024. La storica farmacia Tonini, da un secolo nel centro di Altopascio, in corso Cavour, si sposta in via Gavinana. In realtà sono solo pochi metri, ma si tratta in ogni caso di una notizia, poiché il presidio ha sempre avuto la sua ubicazione nella parte finale della strada principale, di fronte a piazza Tripoli. Gli utenti si dovranno abituare. Ma sarà un vantaggio per tutti. E’ stata per molti anni la prima farmacia in zona, insieme alla Accorsini di Spianate. Le uniche esistenti.

Solo negli anni Duemila arrivò la Comunale nei pressi di Badia Pozzeveri, al supermercato del Turchetto, poi quella di Marginone e, ultima, la Calendula in località Chimenti. Attualmente quindi sono cinque, il bando regionale ne prevede una per ogni tremila abitanti circa e la cittadina del Tau è giunta a quota 16mila da tempo. La motivazione del trasloco del presidio diretto dal dottor Giovanni Regoli, è molto semplice. Nella nuova destinazione, a pochi metri dall’antico hotel Cavalieri del Tau, ci sarà uno spazio maggiore, circa 500 metri quadrati di locali che si affacciano sulla strada, ma che arrivano sulla parte posteriore, con possibilità, ad esempio, di allestirvi uno spazioso magazzino. Del resto nella fase odierna questo tipo di attività, oltre ai medicinali, offre spesso anche molto altro, sotto il profilo della cosmesi, dei trattamenti di bellezza, dell’estetica, della forma fisica, l’igiene, il benessere e molto altro.

Di fronte c’è anche un parcheggio che adesso, in pieno centro, non esiste. Ci sono un paio di posti riservati, ma sono troppo pochi e le persone anziane fanno fatica a lasciare le auto lontane. Spesso non trovando lo spazio per l’auto finiscono per arrendersi e si recano altrove. Spazi maggiori anche per il personale e per la distribuzione dei farmaci. Quindi benefici sia per l’attività sia per gli utenti. Si dovranno allestire gli adeguamenti degli ambienti. Ma non si torna indietro. C’è già l’accordo con il proprietario dell’immobile. Dopo cento anni la farmacia cambierà sede.

Massimo Stefanini