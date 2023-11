Farinetti super-ospite di Garfagnana Terra Unica

Dopo un primo rinvio per l’allarme meteo in zona, il noto imprenditore e scrittore piemontese, fondatore di Eataly, Oscar Farinetti, sabato alle 17.30 sarà a Castelnuovo al Teatro Alfieri come ospite speciale del secondo fine settimana di "Garfagnana Terra Unica" e per la presentazione dell’ultimo suo libro intitolato "10 mosse per affrontare il futuro. Una vita nuova attraverso il piacere e la bellezza".

Farinetti dialogherà su quelli che, secondo la sua esperienza di dirigente d’azienda, sono i punti essenziali per proporre idee e avviare imprese. Perfettamente inserito nel contesto di "Garfagnana Terra Unica", l’iniziativa che ha come scopo quello di riunire in un unico contenitore i prodotti tipici del territorio, Oscar Farinetti porterà il suo prezioso contributo all’evento eno-gastronomico, forte della sua conoscenza e sensibilità in campo industriale.

"La presenza di Oscar Farinetti– dice il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana, Andrea Tagliasacchi – rappresenta un’opportunità di confronto importante. Il nostro territorio, con le sue tipicità e i suoi borghi, sta infatti lavorando nella direzione di un recupero di un modo di vivere sano, lento e di qualità, anche in cucina, che possa essere, per tutti noi, una bussola verso un futuro sostenibile".

Dino Magistrelli