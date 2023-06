Fanucchi lascia la giunta di Porcari Eletto nuovo presidente di Aquapur

Franco Fanucchi è stato eletto all’unanimità nuovo presidente di Aquapur Multiservizi spa, società a partecipazione pubblico-privata che si occupa della depurazione delle acque reflue civili e industriali. Ciò si traduce in un nuovo assetto della giunta che amministra Porcari di cui Fanucchi faceva parte. L’ex vice sindaco dal 2017 al 2022 ha dovuto scegliere e ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale. Nel prossimo civico consesso porcarese entra il primo dei non eletti, Marco Baccini. Le deleghe di Fanucchi (lavori pubblici, Protezione Civile, edilizia scolastica, ambiente, sicurezza idraulica), tutti settori strategici, per il momento verranno accentrate nelle mani del sindaco Fornaciari. Fanucchi ad Aquapur rimarrà in carica fino al 2026 succedendo a Lara Pacini, che sarà il vice. In quota al Comune di Porcari Federica Di Giulio assume l’incarico di componente del collegio dei sindaci revisori.

"E’ stata una scelta difficile – spiega Fanucchi, – questo ruolo negli anni mi ha permesso di interagire con i cittadini, a trovare soluzioni per le loro esigenze, a dare risposte concrete. Non potevo però ignorare però l’opportunità di rappresentare Porcari all’interno della società, nell’esclusivo interesse collettivo. Le motivazioni sono sempre più di una. Prediligo nuove esperienze. Ringrazio il sindaco, persona con cui ho condiviso 16 anni di amministrazione pubblica, per la fiducia visto che mi ha proposto. Nel 2007, quando mi candidai la prima volta, avevo avuto anche gravissimi problemi familiari. Se mi guardo indietro sono stati molti gli obiettivi raggiunti: l’eliminazione delle code sulla via Puccini e in centro con le rotonde realizzate in località Ginesi e Poggi; la soluzione all’annosa questione del rio Leccio e delle sue esondazioni con un finanziamento da 8,5 milioni che eliminerà per sempre il rischio alluvione.

Molte anche le attività nel settore scuola, con l’adeguamento sismico e l’ampliamento della primaria La Pira. E’ di questi giorni che abbiamo completato l’acquisizione dei terreni per la nuova scuola Materna. Infine – chiosa Fanucchi – mi trovo a disagio con il fatto che l’agenda politica di un Comune spesso è dettata dai social". Il sindaco Formaciari ha aggiunto: "Da un lato mi rattrista perdere un collaboratore fidato, dall’altro sono felice per il suo nuovo incarico".

Massimo Stefanini