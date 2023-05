Fantozzi (FdI) ”Crisi aziendali modello Veneto”

Il Consigliere Vittorio Fantozzi è stato riconfermato vicepresidente della Commissione regionale Sviluppo economico. In questa prima metà del mandato in Consiglio regionale si è occupato di varie crisi aziendali della provincia di Lucca con Koerber e San Ginese in primis. “Nelle crisi aziendali la Regione ha un approccio fallimentare – dice Fantozzi – Portiamo in Toscana il modello del Veneto. Con il capogruppo Francesco Torselli presenteremo una proposta di legge legata al Piano di Sviluppo regionale per importare questo modello in Toscana. Crediamo che la Regione non debba dare la solidarietà ma trovare soluzioni concrete”.

“Abbiamo – va avanti il consigliere di FdI – sempre ritenuto anomala la figura del consigliere speciale del governatore Giani per la gestione delle crisi aziendali che si occupa più di difesa dei lavoratori anziché di risoluzione della crisi. Così si perde di vista la dimensione strutturale di questi fenomeni e non si creano le fondamenta affinché le aziende escano dalle crisi attraverso una ricollocazione produttiva”.