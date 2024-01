Fantozzi e Frigo (FdI): "Il Comune non ha un piano per le antenne"

Mercoledì il sindaco di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, ha convocato alle 21 i cittadini per l’antenna a San Cassiano di Controne. Ne danno notizia il consigliere regionale di FdI, Vittorio Fantozzi, e la consigliera comunale di FdI Annamaria Frigo, i quali commentano: ”La questione ha scaturito la nascita di un comitato civico sostenuto dall’amministrazione comunale, per portare avanti una battaglia che sembrava vinta, ma che in realtà era soltanto rimandata“. Il punto è che il decreto semplificazioni contiene una norma per cui per i sindaci non sarà più possibile opporsi alle antenne del 5G, ma possono solo adottare regole che minimizzino l’impatto. A Bagni di Lucca, però, secondo FdI, manca ”un piano di localizzazione antenne che avrebbe dovuto essere presente a livello comunale, ma che ancora manca“.