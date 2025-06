Fantozzi: "Dalla Regione via libera agli indennizzi"

A qualche settimana dall’approvazione da parte del Consiglio Regionale dell’atto di indirizzo per gli indennizzi relativi alla chiusura della Strada Statale 12 del Brennero, è arrivata a Vittorio Fantozzi una comunicazione ufficiale dell’assessore alle politiche economiche della Regione Toscana Leonardo Marras che conferma che questi indennizzi saranno valutati per essere inseriti in una prossima variazione di bilancio.

"Ringrazio Marras della risposta, che recepisce quanto avvenuto in aula a febbraio – dice Vittorio Fantozzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale – e mi auguro, ma soprattutto credo sia un atto di giustizia, che si proceda quanto prima con la determinazione degli indennizzi a tutti coloro che hanno avuto problemi con la chiusura della strada, oltretutto con modalità comunicative che abbiamo sottolineato essere stato poco tempestive e appropriate. Ora però non è più il tempo di polemizzare, ma di procedere con questi indennizzi". Come si ricorderà, il Consiglio Regionale, su iniziativa dei consiglieri Vittorio Fantozzi e Mario Puppa, aveva approvato all’unanimità un atto d’indirizzo in merito a indennizzi a favore delle attività commerciali e produttive interessate dalla prossima chiusura della Strada Statale 12 del Brennero.

L’atto, ricordava che il Comune di Borgo a Mozzano stava lavorando alla riduzione della Tari per le attività commerciali interessate, impegnava la giunta regionale "a considerare iniziative volte a stimare i danni economici derivanti dalla prolungata chiusura della Strata Statale 12 del Brennero, nel tratto tra il Ponte del Diavolo e Chifenti, nei confronti delle attività commerciali coinvolte; valutare il riconoscimento di indennizzi, in favore delle attività economiche e produttive interessate dall’interruzione del traffico; attivarsi nei confronti del Governo ai fini di ottenere il riconoscimento di adeguati indennizzi".

Marco Nicoli