Famiglie “arcobaleno“. Un incontro pubblico

Le famiglie arcobaleno lucchesi, composte cioè da genitori appartenenti alla comunità lgbt+, si raccontano. Lo fanno con un’iniziativa pubblica organizzata dall’associazione LuccAut, in collaborazione con Provincia di Lucca, CEIS e Cantiere giovani. L’appuntamento è per giovedì 5 ottobre alle 21 proprio nei locali del Cantiere giovani di Lucca, in via del Brennero 673. Il titolo dell’incontro è emblematico: “Siamo famiglie, non siamo reati. Le testimonianze dei genitori e dei figli arcobaleno sul nostro territorio”. “L’iniziativa nasce da una profonda convinzione: è importante conoscere le questioni, per poter esprimere un giudizio compiuto in merito e per spazzare via invece i pregiudizi“, spiegano gli organizzatori dell’associazione LuccAut.