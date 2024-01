Facilitazione digitale. Arriva lo sportello che aiuta i cittadini

Si chiama facilitazione digitale. Sbarca ad Altopascio da martedì 23 gennaio nei locali della biblioteca. Di che si tratta? Lo sportello è un luogo fisico, che sarà materialmente gestito dal Consorzio SoeCoforma, pensato per promuovere l’inclusione e l’alfabetizzazione digitale, nel quale i cittadini, grazie alla disponibilità di operatori qualificati, possono trovare una molteplicità di servizi per accorciare le distanze con la tecnologia.

Si tratta di un vero e proprio aiuto concreto per i cittadini a portata di mano. L’apertura del punto è stata resa possibile grazie a un finanziamento ottenuto in risposta all’avviso pubblico, rivolto ai Comuni, per la realizzazione della Rete regionale dei Punti di facilitazione digitale promosso dalla Regione Toscana e finanziato con risorse PNRR.

"La prossima settimana lo start - spiega l’assessore Alessio Minicozzi, - l’obiettivo è supportare gli altopascesi affinché riescano a colmare quello che talvolta diventa un vero e proprio ostacolo per le persone: solo se accompagneremo i cittadini nell’apprendimento delle competenze digitali di base potremo realmente contribuire alla loro formazione".

"Peraltro - prosegue - questo servizio innovativo intende supportare le persone più esposte ai rischi del digital divide, come gli anziani e, più in generale, le fasce di popolazione che hanno meno possibilità di formazione in ambito digitale".

In particolare: supporto nelle attività legate all’accesso e all’utilizzo dei servizi pubblici disponibili online (SPID, CIE, INAD e domicilio digitale, e-government, servizi sanitari, servizi scolastici e formativi, servizi fiscali e tributari, pagamenti online, etc.); sostegno nelle attività digitali (ricerca di opportunità lavorative, e-commerce, home banking, etc.); avvicinamento dell’utente all’utilizzo degli strumenti digitali (PC, smartphone, navigazione Internet, elaborazione di testi e presentazioni, videoconferenze, gestione della posta elettronica, etc.).

Ma anche altri servizi come la sensibilizzazione rispetto ai temi della sicurezza informatica (rischi della rete e tutela dei dati personali) e molto altro .

Gli orari dello sportello sono: il martedì e il giovedì dalle 8 alle 16 e il mercoledì dalle 14 alle 20. Il sabato, invece, con orario 10-12. La mail dedicata è [email protected].

Massimo Stefanini