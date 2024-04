Fabio Dragoni e Gian Piero Joime all’"Augusta"

Alla Casa del Boia, giovedì alle ore 21, nuovo incontro de "L’Augusta - la Fortezza delle Idee". Il ‘festival permanente’, patrocinato dal Comune di Lucca, avrà come ospiti Fabio Dragoni e Gian Piero Joime (nella foto qui a lato). "Dragoni scrive per La Verità ed è vicedirettore di CulturaIdentità; imprenditore e manager, è un bocconiano che si batte contro un’economia disumana - si legge in una nota - . Joime è docente di economia dell’ambiente e del territorio; è uno dei massimi esperti italiani nel campo dell’energia e di evoluzione del sistema in questo settore. L’incontro ruoterà intorno al libro “Per non morire al verde” dove Dragoni mette il bisturi nella piaga dell’ambientalismo radicale, sbufalando i dogmi imposti nel mainstream".

"Ci tenevamo ad affrontare la questione transizione energetica da un punto di vista diverso - spiega il presidente de L’Augusta, Iacopo Di Bugno - visto che ormai viene trattato da certa informazione come una sorta di religione. Nell’incontro si farà luce invece su una precisa scelta politica da cui dipenderanno le vite di ognuno di noi".

"Dragoni smonta alcuni dei dogmi assoluti da cui da qualche anno veniamo investiti - continua Di Bugno - spiegando che dietro di essi c’è una strategia ben pianificata di terrore. Tutto sull’onda lunga comunicativa di ciò che è successo nell’epoca covid, ma con implicazioni economiche, culturali e sociali potenzialmente ancora più devastanti". Ingresso libero, previa prenotazione del posto sulla piattaforma Eventbrite.