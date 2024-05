Fabbrica, i primi negozi. Ecco il centro commerciale nel nuovo complesso

Giovedì 30 maggio per Castelnuovo sarà una giornata storica dal punto di vista economico-sociale per l’apertura dei primi negozi nel nuovo complesso di Fabbrica, a ridosso del centro abitativo lungo via Farini, piazza Luigi Carli e via della Fabbrica. Si tratta di Conad che apre così un secondo punto vendita a Castelnuovo dopo quello storico di via Valmaira, poi l’azienda "Riccardo Corredi" un nome molto noto nell’ambito delle poltrone, letti e materassi e PiùMe, marchio di proprietà dell’imprenditore Pietro Paolo Tognetti specializzata nel campo dell’igiene della persona che oggi ha sede in via Farini, angolo via Rosa.

Altri negozi che stanno arrivando nell’area di Fabbrica sono Nkd specializzata nel settore abbigliamento e Kasanova riguardante il settore casalinghi, arredamento e tessili. Da luglio dovrebbero poi insediarsi altre attività come l’agenzia "I viaggi di Andrea" che oggi ha sede nel centro storico e un negozio di estetica. Il complesso di Fabbrica ha a disposizione spazi commerciali e artigianali per un totale di 27 attività, oltre la parte abitativa che si affaccia sul torrente Turrite. Anche l’Asl Toscana nord- ovest trasferirà nel nuovo complesso di Fabbrica gli uffici che oggi si trovano in località Pontardeto di Pieve Fosciana e il centro socio- sanitario situato in via Pio La Torre nella zona industriale. Si parla inoltre di altri servizi oggi collocati presso l’ospedale "Santa Croce" che troveranno nuova sede nell’ area di Fabbrica. Insieme ai negozi aprirà anche il parcheggio situato con ingresso da via della Fabbrica. Al nuovo centro commerciale si potrà accedere anche a piedi da via Farini, con scale mobili e anche da via della Fabbrica in un punto d’accesso diverso da quello dei veicoli.

Era l’11 luglio 2008 quando venne posta la cosiddetta "prima pietra" con l’inizio del cantiere nell’ampia area dove sorgeva la storica fabbrica tessile Valserchio ed ora vi è sorto il centro commerciale Fabbrica. Furono anni difficili, pieni di difficoltà burocratiche e finanziarie fino all’arrivo dell’imprenditore versiliese Pietro Paolo Tognetti, il vero artefice privato che ha concretizzato il progetto e fatto sorgere Fabbrica, sempre con il coordinamento dell’Amministrazione comunale di Castelnuovo e il sostegno politico-finanziario della Regione Toscana. Importante è stato anche il ruolo di Pietro Paolo Tognetti e della sua famiglia nel fare arrivare le suddette importanti aziende a livello toscano e nazionale nell’area di Fabbrica. Le prime tappe per hanno ridato vita a Fabbrica sono state le abitazioni vendute all’Istituto di Edilizia residenziale pubblica (Erp) e l’apertura di piazza Luigi Carli nell’estate scorsa.

Dino Magistrelli