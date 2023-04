Export da record per le imprese Un balzo che sfiora il 20 per cento

Export 2022, il segno è positivo, per Lucca addirittura storico: nello scorso anno è stata registrata una crescita delle esportazioni dell’area di Lucca, Massa Carrara e Pisa (+14,4%) in linea rispetto alla Toscana (+14,3), secondo i dati Istat elaborati dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest con la collaborazione dell’Istituto Studi e Ricerche – ISR. Crescono però anche le importazioni che registrano nelle tre province un +38% : un valore superiore sia rispetto all’Italia (+36,4) che alla Toscana (+35,3) entrambe sospinte dai prodotti energetici e relativi rincari.

"Gli ottimi risultati messi a segno dall’export, al netto di specifiche e note situazioni, evidenziano la capacità competitiva delle nostre imprese – commenta Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest –. Per sostenerne la crescita la Camera di Commercio mette a disposizione una serie di strumenti per affacciarsi sui mercati internazionali come l’Export check-up e l’individuazione dei mercati potenziali. Si tratta di iniziative a misura di PMI ed attivabili gratuitamente presso i nostri uffici".

Per quanto riguarda la provincia di Lucca, nel 2022 le vendite all’estero hanno superato i 5,4 miliardi di euro in valore, segnando una crescita del +19,8% rispetto all’anno precedente, per quasi 900 milioni in più. Si tratta deI record storico per le esportazioni provinciali (in valori monetari), raggiunto grazie anche alla forte dinamica dei prezzi in atto che risente del trasferimento sulle filiere produttive dei forti rincari dei prodotti energetici e delle materie prime che le imprese si sono trovate a fronteggiare.

L’incremento risulta generalizzato e trasversale a quasi tutti i settori provinciali, ma è trainato da cartario, meccanica, cablaggi, metallurgia e alimentare che evidenziano significativi balzi nei livelli delle esportazioni: nel 2022 il settore carta e cartotecnica ha registrato il record storico settoriale di vendite all’estero arrivando a sfiorare 1,5 miliardi di euro, grazie a un incremento del +63,2% (580 milioni in più) che rappresenta due terzi della crescita provinciale complessiva. L’andamento risente in modo determinante dei recuperi degli incrementi dei costi sui prezzi di vendita. L’import della provincia di Lucca nel 2022 è invece aumentato del +41,5%, poco sopra l’andamento regionale e nazionale, arrivando a sfiorare i 3 miliardi di euro; la dinamica è risultata elevata in tutti i trimestri, seppur in progressivo rallentamento, risentendo dei forti rincari di prodotti energetici e materie prime.