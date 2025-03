Ex concessionaria Fiat: "Luogo da riutilizzare"

Sui social dalla la settimana scorsa è cominciata a circolare una iniziativa che mette insieme alcuni cittadini per vedere se esiste una concreta prospettiva di poter rilevare un’area in pieno centro in dimissione, l’ex concessionaria Fiat e farne un luogo a servizio dei barghigiani. L’area è all’asta, ma parrebbe quantomeno complicata ed onerosa una operazione portata avanti da cittadini per rilevarla e trasformala. Il sasso comunque è stato lanciato e Leonardo Mori uno dei promotori ci spiega il perché: Il messaggio social nasce da un sogno cresciuto parlando in strada tra persone comuni: regalare a Barga uno spazio condiviso e di aggregazione. "Nasce – scrive Mori - senza preconcetti politici pro e contro, ma sostanzialmente vuole essere un segnale di buona volontà e condivisione per la popolazione tutta e un suggerimento incondizionato all’amministrazione: valutiamo le potenzialità di questa area per la nostra comunità. L’area in oggetto ha grandi potenzialità di sfruttamento e sarebbe un grosso contributo alla riqualificazione dell’intera zona di Barga Giardino. Sicuramente – prosegue Mori – ci saranno dinamiche e problematiche amministrative-tecniche da valutare e superare. Ma non è ancora il momento: il messaggio è stato soltanto un primo contributo al dibattito e un primo passo nella direzione di un percorso comune da intraprendere".

A proposito del Comune, si sa di un suo interessamento all’area da un po’ di tempo, ma di più sulle reali intenzioni dell’ente per ora non è trapelato.

Luca Galeotti