Ex Cavallerizza: "Troppi ritardi nei lavori"

La consigliera regionale del Pd, Valentina Mercanti, porta la vicenda dei lavori al punto informazioni e accoglienza turistica nell’ex Cavallerizza all’attenzione della giunta toscana, con un’interrogazione che ha l’intento di fare chiarezza sullo stato di avanzamento dei lavori di ampliamento. "L’intervento, previsto dall’accordo di programma tra Regione e Comune di Lucca del 2019 – ricorda Mercanti nel testo dell’interrogazione – ha un costo totale di 1,2 milioni di euro e si compone di tre lotti. I primi due lotti, com’è noto, sono già conclusi, mentre il terzo, relativo alle sistemazioni interne e agli allestimenti, è ancora in corso". "I lavori per il completamento del terzo lotto – afferma Valentina Mercanti – hanno subito notevoli ritardi. Preoccupa in particolare il fatto che questi ritardi sembrano dovuti anche all’organizzazione di eventi da parte del Comune di Lucca proprio negli spazi dell’ex Cavallerizza, cosa che ostacolerebbe il completamento dell’intervento. Per questo, con la mia interrogazione, ho chiesto alla giunta regionale di conoscere l’attuale stato di avanzamento dei lavori, le cause dei ritardi e se questi siano effettivamente dovuti agli eventi organizzati dal Comune. In tal caso, chiedo se l’utilizzo degli spazi per tali eventi sia stato conforme alle finalità del finanziamento regionale, che riguardavano “la realizzazione degli interventi di sviluppo e riqualificazione del territorio lucchese relativi al settore delle attività produttive”. L’ampliamento del punto informazioni turistiche ex Cavallerizza è un intervento strategico per la città. È fondamentale che i lavori vengano completati al più presto", chiude Mercanti.