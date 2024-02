Evento tributo a Sergio Endrigo nella rassegna di musica d’autore

Tributo a un grande di tutti i tempi che risponde al nome di Sergio Endrigo. L’omaggio al grande cantautore italiano arriva da “Animando“ che domenica 18 febbraio alle 17.30 al Real Collegio, alzerà il sipario appunto su “Endrigo, il fuoriclasse. I capolavori di un grande cantautore”, un concerto che celebra la straordinaria eredità di uno dei più illustri cantautori del Novecento italiano. Sergio Endrigo, autodidatta e intellettuale innovatore, ha lasciato un’impronta indelebile nella memoria popolare con le sue poesie musicali. Il concerto renderà omaggio ai suoi capolavori: da “Io che amo solo te” a “Viva Maddalena”, da “Canzone per te” a “L’Arca di Noè”.

Sul palco ci saranno Nicola Pecci, voce, Aldo Gentileschi, pianoforte, Alessandro Luchi, basso elettrico, Andrea Sciarra, batteria, e Valerio Mazzoni, tromba. Il gruppo, che ha collaborato con Claudia Endrigo, figlia di Sergio, porterà in scena anche un testo inedito di Endrigo, “1982”, musicato dallo stesso Nicola Pecci.

La rassegna prosegue domenica 3 marzo con “ Omaggio a Fabrizio de André” e domenica 10 marzo con Canzoni del Novecento nella tradizione napoletana. La rassegna è curata dal direttore artistico Stefano Teani con la preziosa collaborazione di Mauro Di Grazia e Fabio Greco. Per il programma completo: www.animandolucca.it, Facebook e Instagram: Animando. Biglietti e abbonamenti: 10 euro (soci Animando); 15 euro (non soci). Online: 8 euro (soci Animando); 13 euro (non soci). Gli abbonamenti sono disponibili solo online per 4 spettacoli: 25 euro (soci Animando); 40 euro (non soci). È possibile acquistare i biglietti online sulla piattaforma www.oooh.events o direttamente sul posto prima dell’inizio dello spettacolo.