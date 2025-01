Europa Verde exploit di donazioni: "Per 2x1000 siamo secondi solo al Pd"

Europa Verde Toscana esprime gratitudine per i numerosi contributi ricevuti grazie al 2x1000, segno di una crescente fiducia da parte di cittadini e amministratori che scelgono di unirsi alla nostra forza politica. Anche in Toscana, il sostegno è in costante aumento, a dimostrazione che il nostro impegno per una transizione giusta e sostenibile sta conquistando sempre più persone.

La via della giustizia ambientale e sociale è l’unica risposta alla crisi stagnante che attraversiamo, e Europa Verde la percorre con determinazione fin dalla sua nascita. Ogni donazione ricevuta rappresenta per noi non solo un incoraggiamento, ma una risorsa fondamentale per rafforzare le nostre battaglie in difesa dei diritti e dell’ambiente.

"Gli attacchi delle lobby del fossile e di chi si oppone al cambiamento – dichiarano in una nota Eros Tetti, co-portavoce regionale, e Sandra Giorgetti, membro della direzione nazionale – Sono la conferma che siamo sulla strada giusta. Non ci fermeremo davanti a chi tenta di mantenere lo status quo a discapito del pianeta e delle generazioni future. Europa Verde Toscana è e rimarrà una casa aperta, trasparente e vicina ai cittadini, costruendo la propria forza nel coinvolgimento della comunità e nella protezione dei territori. Siamo profondamente grati a tutti coloro che credono in noi e ci sostengono. Il vostro contributo ci permette di proseguire con ancora più energia verso un futuro sostenibile e giusto per tutti”.