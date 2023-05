Eureka! È vero funziona Il premio di “Lume“ va alla primaria Nardi e al pesce palla Alfredo

Alla fine è stato Il Pesce palla Alfredo della Bruno Nardi di Spianate (Altopascio) a sbaragliare la concorrenza e a conquistare il podio della nona edizione lucchese del concorso nazionale di Federmeccanica “Eureka! Funziona!”. Palazzo Bernardini ha accolto le fasi finali finali provinciali per gli 8 giochi selezionati dai valutatori delle 10 aziende del progetto LU.ME. Lucca metalmeccanica (A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec), che insieme a Confindustria Toscana Nord organizzano il concorso nella nostra provincia. Ecco i vincitori, selezionati da una giuria composta da Marco Pieri, Training & H.R. Development Supervisor presso Fosber S.p.A. e autore di giochi da tavolo, Morena Rossi, scrittrice, per l’agenzia Fascetti Associati che da anni promuove le attività del progetto LU.ME., e Andrea Faina, presidente dell’associazione LudoLega Lucchese e marketing specialist di Lucca Comics & Games. Per le classi terze, ha vinto il “Pesce palla Alfredo” della scuola primaria “Bruno Nardi” di Spianate (Altopascio).

Per le classi quarte, è arrivato primo “PandHabitat” della scuola primaria “Lambruschini” di Viareggio. Per le classi quinte, ha vinto L’abbattipesce della scuola primaria “Santa Marta” di Viareggio: le creatrici e i creatori del giocattolo andranno a Frosinone mercoledì 17 maggio 2023 per la finale nazionale. Patrocinato dal MIUR, quest’anno dedicato alla pneumatica, il progetto “Eureka! Funziona!” è sviluppato da Federmeccanica in collaborazione con l’associazione Insegnamento Fisica (AIF) e l’Istituto Italiano di Tecnologia.