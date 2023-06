Estatecinema con dieci titoli in più E gli italiani sono a prezzo ridotto

Estatecinema 2023 a Villa Bottini avrà un cartellone con almeno dieci titoli in più rispetto alle passate stagioni – inizia 15 giorni in anticipo – con film italiani e europei a soli 3.50 euro e, ospiti in carne e ossa, i registi Paolo Ruffini (il 30 giugno) con il suo “Rido perchè ti amo Ivano De Matteo con “Mia“ (il 24 luglio) e Rocco Papaleo il primo agosto con il suo “Scordato“. L’assessore alla cultura Mia Pisano e Simone Gialdini, gestore dei cinema lucchesi, che sotto il marchio Luccacinema si è aggiudicato la concessione del servizio del cinema all’aperto fino al 2025, hanno presentato ieri il ricco programma. Che vedrà anche un’altra chicca: il 26 giugno la proiezione di una pietra miliare del cinema, Casablanca in versione completamente restaurata per i 100 anni di Warner Bros e gli 80 anni di questo capolavoro. Sarà proposto al pubblico lucchese al prezzo speciale di 5 euro.

“Una programmazione di qualità – ha dichiarato l’assessore alla cultura Mia Pisano – unita a una location, quella del giardino di villa Bottini, di grande pregio. Ci sono tutti gli ingredenti a nostro avviso per trascorrere delle serate estive all’insegna del buon cinema e del divertimento adatto a tutti e con uno spazio speciale, quello del mercoledì sera, dedicati ai bambini e alle famiglie”. “Ringrazio l’amministrazione comunale che ci ha consentito di partire prima rispetto al consueto – ha sottolineato Gialdini – e quindi di proporre circa una decina di titoli in più rispetto alle passate edizioni“. Si inizia infatti giovedì 15 giugno (fino a settembre) con “La Sirenetta“, uno dei classici Disney più amati, anno 1989, al prezzo particolare di 3 euro e 50, trattandosi dell’ultimo dei cinque giorni di “Cinema in festa”, manifestazione promossa a livello nazionale.

Tra i titoli italiani con ticket ridotto a 3.50 anche La Stranezza con Servillo, Ficarra e Picone (venerdì 16), Le otto montagne (sabato), Il sol dell’Avvenire di Moretti (domenica). Ma grande attenzione anche al cinema internazionale, tra l’altro con due serate di prime visioni in lingua originale inglese e sottotitoli in italiano: “Indiana Jones e il quadrante del destino” e “Barbie”, che rappresenteranno una bella opportunità anche per i tanti visitatori stranieri presenti a Lucca nel periodo estivo. E poi ancora ci saranno i principali film vincitori dei premi internazionali come “The Wale” e “Gli spiriti dell’isola” e un grande classico del cinema mondiale di tutti i tempi, appunto “Casablanca” a 5 euro. Ogni mercoledì Estatecinema riserverà invece uno spazio ai bambini e alle famiglie, con il tradizionale appuntamento dei film di animazione: da “Elemental” a “Super Mario Bros”, da “La Sirenetta” a “Spider-Man: across the spider-verse”. Da “La ragazza con i tentacoli” a “Tartarghe Ninja”, in programma ad agosto.

“Con quest’anno siamo giunti alla 42esima edizione di Estatecinema, con un programma già definito per giugno e luglio – specifica Gialdini – e quello per agosto e settembre che pubblicheremo tra poco. E’ probabile che il 7 settembre avremo la prima di “Io capitano“ di Matteo Garrone. Una firma del cinema italiano nella nostra programmazione che già abbraccia da Moretti a Bellocchio, Andò, Milani, Avati, Sibilla, Veltroni“. I prezzi, a parte le serate di promo o Cinema in Festa, vanno da 5 a 8 euro, c’è anche l’abbonamento di 5 ingressi a 23 euro valido tutti i giorni, si può prenotare online su www.luccacinema.it.

L.S.