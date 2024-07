Estatecinema, ci siamo. Sabato la partenza nella nuova location vicino alla Cavallerizza

E’ la terza location in ben 43 anni di vita. Sabato si alzerà il sipario sulla nuova sede – almeno per quest’anno, visti i lavori a Villa Bottini – del cinema all’aperto gestito dalla famiglia Gialdini (che gestisce anche i tre cinema cittadini, Astra, Moderno e Centrale). Dopo piazza Guidiccioni e, dal 2011, Villa Bottini appunto, ecco che quest’anno viene inaugurata nell’arena della Cavallerizza per una rassegna che andrà avanti fino a settembre (nei prossimi giorni sarà fornita la programmazione completa, in fase di ultimazione, mentre si lavora anche per un incontro con il pubblico da parte di regista, attore e attrice).

Ogni proiezione avrà inizio alle 21.30. All’interno previsto anche il tradizionale chiosco. L’inaugurazione avverrà con la commedia campione di incassi dell’anno “Un mondo a parte“, di Riccardo Milani, con Antonio Albanese e Virginia Raffaele, a prezzo unico e speciale di 3,50 euro. Domenica 7 luglio sarà proiettato il film-caso dell’anno “La zona di interesse“ (3,50 euro); lunedì 8 luglio “Perfect Days“; martedì 9 luglio “Palazzina Laf“ (3,50 euro), vincitore dei David di Donatello per il miglior attore protagonista e non protagonista; mercoledì 10 luglio serata dedicata ai bambini con “Kung Fu Panda 4“.

Capitolo prezzi: per tutto il periodo della manifestazione, i film di produzione italiana ed europea saranno programmati a prezzo unico per il pubblico di 3,50 euro (+0,50 euro diritti online) grazie alla campagna “Cinema Revolution” promossa dal Ministero della Cultura. In questo modo, solo nel mese di luglio saranno ben 17 le serate a prezzo promozionale. Gli altri prezzi saranno invece di 7 euro intero e 5 ridotto (prime visioni 8 euro intero, 6 ridotto). Sempre a prezzo promozionale di 3,50 euro saranno anche due classici della storia del cinema italiano completamente restaurati: “Sbatti il mostro in prima pagina“ di Marco Bellocchio, e “Pane, amore e fantasia“ di Luigi Comencini, a 70 anni dalla sua prima uscita. Più in generale sarà dato ampio spazio al cinema italiano, con i film dei principali autori: Garrone, Cortellesi, Milani, Riondino, Golino, Rohrwacher, Marcoré: in particolare il 23 luglio serata con il film candidato all’Oscar “Io, Capitano”, in collaborazione con Fondazione “Paolo Cresci” e Cineforum Ezechiele 25,17. In programma inoltre ci saranno anche i due capitoli dell’"Arte della gioia".

Ogni mercoledì ci sarà spazio per i più piccoli e le famiglie, con il tradizionale appuntamento con i film di animazione come “Kung fu Panda 4“ e “Inside out 2“. Il 24 luglio inoltre è prevista un’attività di animazione con i character dei Minions per il lancio di “Cattivissimo me 4“ (film che poi sarà il 7 agosto in anteprima a Estatecinema e all’Astra, mentre dal 21 agosto sarà in cartellone proprio all’Astra). In programma ci saranno tutti i principali film vincitori dei premi internazionali: “Perfect days“, “La zona di interesse“, “Past lives“, “Anatomia di una caduta“, “La sala professori“ e inoltre Estatecinema proporrà tre serate di film di prima visione, in uscita in contemporanea mondiale, in lingua inglese con sottotitoli in italiano: “Fly me to the moon“, con Scarlett Johansson e Channing Tatum (15 luglio), “Twisters“ (22 luglio) e “Deadpool & Wolverine“ (29 luglio).

Ma non finisce qui: come anticipato lo scorso 18 febbraio, su idea de La Nazione, Simone Gialdini conferma che ad agosto proporrà una serata speciale dedicata a Marcello Mastroianni nel centenario dalla nascita. "Tenuto conto delle esigenze logistiche - dichiara l’assessore alla Cultura, Mia Pisano - , quest’anno il cinema all’aperto si sposta in piazzale Verdi, in una location altrettanto suggestiva". "Per noi una nuova sfida - le fa eco Simone Gialdini - in una location molto suggestiva. Sarà indispensabile il supporto degli spettatori cittadini al fine di confermare il successo che la manifestazione ha registrato con un crescendo negli ultimi anni, e per il quale l’impegno profuso da parte nostra è massimo".

Cris. Cons.