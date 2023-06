Estate e... "A Vagli si torna a volare" Dal Volo dell’Angelo alla piscina comunale gratuita: l’offerta

"A Vagli si torna a volare". Con questa affermazione dalla grande sintesi e dai molti significati – compreso quello realmente attinente alla realtà dei fatti e i sottintesi correlati – l’amministrazione del piccolo e vivace comune della Garfagnana annuncia la ripresa delle iniziative che animeranno l’estate turistica, con il ritorno a pieno regime delle prenotazioni per la famosa Zip Line, conosciuta anche come il “Volo dell’Angelo“.

Dopo tante incertezze, infatti, riapre i battenti una delle attrazioni da brivido più entusiasmanti e particolari della nostra provincia, abbinata alla ripresa delle visite all’interno del Vagli Park, dove si trovano il Ponte Sospeso, il Parco Avventura, il contrastatissimo e altrettanto visitato Parco dell’Onore e del Disonore, con le statue in marmo di Vagli di personaggi della storia e della cultura internazionale, molti dei quali ancora viventi e particolarmente controversi e il Bio Parco.

Da Vagli Sotto si ricorda anche che è stata nuovamente assegnata la gestione della piscina comunale “Le Monache“, che si trova in pieno centro del capoluogo e ha la particolarità unica nel panorama – non solo locale – di avere l’accesso gratuito, peculiarità molto apprezzata dagli avventori e dai turisti che ne fanno spesso una fermata rinfrescante tra un’escursione e l’altra.

"Le difficoltà di assicurare l’apertura annuale della nostra struttura natatoria sono ormai conclamate, come dimostra il ricorrente deserto che si registra all’uscita dei bandi per la sua gestione - commentano gli amministratori guidati dal sindaco Giovanni Lodovici - . Servono abnegazione e senso di responsabilità, oltre all’amore incondizionato verso il paese e la non trascurabile formazione specifica per fare fronte a qualsiasi criticità si possa presentare nella fruizione della piscina. Come lo scorso anno, un gruppo di giovani del territorio, riuniti nell’Asd Futura Vagli, si è assunto l’onore e l’onere di portare avanti la struttura, che nell’affido comprende anche la tutela dei servizi correlati e dei locali, come lo snack bar annesso, nati intorno alla piscina e all’angolo relax con l’idromassaggio. La nuova stagione estiva, dunque, con questa nuova ripartenza nel segno dei giovani, promette molto bene, mentre la scadenza dell’affido è prevista per il prossimo 30 ottobre".

Grande attenzione anche all’accoglienza locale, con la riapertura dei diversi punti di ristoro e pernottamento sparsi sul territorio, compreso l’arrivo dei nuovi gestori al Campeggio di Rio Vaiano, dopo anni di abbandono. A disposizione dei turisti e di chiunque volesse passare qualche giorno totalmente immerso nella natura circondato dal silenzio delle Alpi Apuane, una cucina a base di prodotti tipici locali e un efficiente bar, il tutto totalmente rinnovato.

Fiorella Corti