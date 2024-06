Estate Capannorese, arriva Antonacci. Ecco tutti gli altri eventi in programma

A settembre ritornano la festa dell’aria e dello sport e la sagra delle sagre che chiuderanno l’Estate Capannorese. Lo rende noto il Comune che intanto, questa sera, prevede il primo evento: il concerto (nella foto) di Biagio Antonacci (data zero del suo tour), alle 21.30 nell’area verde dietro la sede comunale quale evento di apertura della rassegna "Ma la notte sì!" promossa dal Comune e organizzata da Leg Live Emotion Group, in programma con eventi a pagamento ed eventi gratuiti, fino al 20 luglio. Il 15, 16, 22 e 23 giugno a Pieve e Sant’Andrea di Compito si svolgerà la seconda edizione del ‘Festival del bosco - Compitese e Monte Pisano’ organizzato dalla Cooperativa di comunità Centro Culturale Compitese.

Il 15 e 16 giugno e il 14 e 15 settembre alla Tenuta dello Scompiglio di Vorno si svolgerà la rassegna per ragazzi e famiglie "Sentieri di favole". La musica sarà al centro del Festival delle Pievi, che include anche alcune date del Francigena International Festival. Venerdì 21 giugno nei parchi e in altre aree verdi del territorio prenderà il via "L’altro scrigno di Pandora" a cura della Filarmonica Puccini di Segromigno in Monte.

Sabato 22 giugno, alla chiesa abbaziale di Badia di Cantignano, si terrà la premiazione del Premio letterario nazionale ‘Carlo Piaggia’. L’Estate Capannorese proseguirà dal 2 al 31 luglio con la rassegna di cinema all’aperto ‘La bella estate’ organizzata dal Cineforum Ezechiele in programma al polo culturale Artèmisia di Tassignano. Sabato 6 luglio alla chiesa di Camigliano si svolgerà la 45ª Rassegna Corale Camiglianese. Ancora musica, ma di genere diverso, con la prima edizione di "Hi-Ho Music Festival" organizzata dal Centro Culturale Compitese che si svolgerà il 12, 13 e 14 luglio a Sant’Andrea di Compito. Sempre nel mese di luglio (16, 17, 18, 23, 24, 25 luglio) nelle corti e nelle aie del territorio torna la rassegna "Tempi Moderni".

M.S.