Estate a Castelnuovo. Ricco calendario di eventi

Tanti appuntamenti estivi a Castelnuovo con il coordinamento degli uffici comunali. L’associazione Compriamo a Castelnuovo, presieduta da Andrea Baiocchi, centro commerciale naturale di Confcommercio, è pronta come sempre a recitare un ruolo da protagoniste con diversi appuntamenti estivi che prenderanno il via dal 5 luglio. Sarà il primo venerdì del mese di luglio a inaugurare gli eventi dell’associazione con la Notte dei Saldi visto che dal 6 luglio partiranno gli sconti estivi in tutta la Toscana. Per la prima data, saranno diversi gli ingredienti messi in campo per attirare visitatori nel centro storico del paese. L’appuntamento clou sarà in piazza delle Erbe con un concerto musicale che proporrà una sorta di duello tra due big della musica italiana: Vasco Rossi e Luciano Ligabue.

Non mancheranno però anche spazio bambini, cultura e gastronomia. Dal 5 luglio si passa poi alla Notte Bianca del 13 luglio che sarà veramente ricca con uno spettacolo ancora da confermare in piazza delle Erbe, una serata musicale speciale in piazza Umberto in collaborazione con il Drop Club, l’apertura dei monumenti principali di Castelnuovo tra cui la prima apertura serale del Palazzo di Atlante della Rocca Ariostesca, spettacolo di bolle e altro ancora. Venerdì 19 luglio torna Garfagnana’s Got Talent con la settima edizione del concorso che premia il miglior talento pronto a esibirsi sul palco di piazza delle Erbe, seconda semifinale in programma il 26 luglio e finalissima l’8 agosto quando si aprirà la 41esima edizione della Settimana del Commercio.

Nel programma della Settimana del Commercio anche il ritorno della giornata della creatività e della Garfcanina, il primo evento cosplay, cioè le sfilate in costume, le esibizioni delle scuole artistiche del territorio, la giornata dello sport e quella rinascimentale, la sfilata di moda e il mercatino sotto le stelle e la conferma dell’appuntamento più atteso, dopo l’incredibile successo del 2023, lo spettacolo pirotecnico. A questi eventi si sommeranno quelli promossi di volta in volta dal Comune e altri appuntamenti che l’associazione Commercianti sta definendo in piazza Umberto a luglio. Insomma, tante sorprese ancora per la popolazione locale e per i tanti turisti che in estate arrivano in Garfagnana.

Dino Magistrelli