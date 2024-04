“Essere donna, mamma e lavoratrice si può“

Abbiamo invitato a parlarci in una intervista, presso la nostra scuola, la mamma di una nostra compagna che lavora come manager in una nota azienda storica lucchese e che ricopre un incarico di responsabilità.

Signora Stefania che lavoro svolge nella sua azienda?

“Mi occupo del controllo di gestione, costi e ricavi, un impegno importante e di responsabilità verso i lavoratori che sono occupati nella nostra azienda e le loro famiglie“ .

E’ stato difficile arrivare ad un posto così importante?

“La mia è una carriera lavorativa costruita da 20 anni di esperienza che ha richiesto studio, impegno e dedizione, che, per fortuna sono stati riconosciuti, ma spesso noi donne dobbiamo far vedere che ci impegniamo di più, per ottenere gli stessi risultati degli uomini. Fortunatamente la mia azienda ha valorizzato, non solo la competenza, ma anche il valore salariale della mia prestazione; purtroppo spesso

non accade“.

Ha incontrato ostacoli sul lavoro nel poter avere una famiglia e dei figli ?

“Non è stato facile conciliare la famiglia e i figli con gli impegni di lavoro, spesso ho pensato che avrei potuto perderlo, perché accade a molte donne. A me non è accaduto, anche perché sono stata aiutata da mio marito a portare avanti in modo egregio la mia famiglia, perciò non ne ha risentito il mio lavoro, anzi sono stata promossa. Per la mia esperienza si può fare tutto, basta crederci“.