Esplosione al bancomat. Caccia alla banda scappata con il bottino. Paura nel quartiere

Esplosione nella notte, un forte boato che ha svegliato i residenti di via Castracani all’Arancio intorno alle 3 di mattina di domenica. E’ quello che è capitato alle prime ore di ieri, proprio fuori dalle Mura di Lucca, al bancomat della Fideuram. Lo sportello bancario è stato letteralmente fatto saltare in aria con un sofisticato sistema da quattro malviventi. La banda è arrivata in auto sul posto, tutti incappucciati, e in poco tempo sono riusciti a scassinare il bancomat e prelevare una ingente somma di denaro. Sono stati gli abitanti del quartiere, spaventati dal boato, a chiamare la polizia, che è prontamente intervenuta, anche se una volta arrivati gli agenti non hanno potuto far altro che cercare di ricostruire l’accaduto.

I quattro ladri erano sicuramente esperti, visto che hanno usato l’acetilene per provocare l’esplosione. Si tratta di un sistema complesso, pericoloso e sofisticato. Prima hanno riempito le fessure esterne del bancomat, poi hanno dato fuoco e provocato lo scoppio, riuscendo a non danneggiare il contenuto della cassaforte.

Sono partite subito le indagini delle forze dell’ordine, che si sono messi alla ricerca della banda, sia grazie alle telecamere di sorveglianza dell’istituto bancario di viale Castracani, che in tutte quelle della zona limitrofa, in modo da individuare la via di fuga e il tragitto di arrivo dei ladri. Servirà ancora qualche ora per riuscire a stabilire con maggiore chiarezza la somma che è stata portata via dal bancomat. L’assalto agli sportelli non è certo una novità per Lucca e la sua Provincia, ma stavolta ci troviamo di fronte ad una banda di professionisti molto preparata.

Iacopo Nathan