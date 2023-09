Esercitazione notturna sulla Lucca - Aulla. Grande successo

Un treno passeggeri diretto da Lucca ad Aulla durante il transito nella Galleria Lupacino, tra Piazza al Serchio e Minucciano Pieve Casola, si arresta per un guasto. Il macchinista, una volta fermato e assicurato il treno, scende per effettuare i controlli del caso. Durante queste operazioni cade procurandosi una frattura a una caviglia che ne impedisce qualsiasi movimento. Il capotreno, verificate le condizioni del collega provvede immediatamente ad avvisare la sala operativa per attivare l’intervento del 118.

È lo scenario dell’esercitazione di protezione civile che si è svolta ieri notte. L’obiettivo era testare il Protocollo Operativo RFI – Regione Toscana Servizio 118, per gli interventi di soccorso sanitario in ambito ferroviario. All’esercitazione hanno partecipato le strutture di Rete Ferroviaria Italiana, Trenitalia, FS Security e il Servizio di Emergenza Sanitaria (118). L’iniziativa, coordinata dalla Prefettura di Lucca con il supporto delle strutture provinciali e comunali della Protezione civile, ha permesso di verificare le procedure in caso di un’emergenza ferroviaria all’interno delle gallerie. E al tempo stesso formare il personale coinvolto, testare le procedure per un’efficace gestione delle emergenze, incrementare gli standard di sicurezza e garantire la tutela delle persone, dei beni e dell’ambiente circostante.