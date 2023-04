“Esenzioni illimitate, ma da noi scadono“

Esenzioni Asl improvvisamente “scadute“. La segnalazione arriva da Paolo Pescucci del Gruppo “Salviamo il Campo di Marte” Comitati Sanità Lucca. “Con il 31 marzo molti pazienti dell’area vasta nord ovest titolari di un esenzione da reddito e con età superiore a 65 anni si sono ritrovati con l’esenzione scaduta e se ne accorgono magari solo quando un esame, una ricetta gli viene fatta senza il codice esenzione. Eppure – sottolinea Pescucci – la norma è precisa: “Tutti i cittadini di età superiore a 65 anni in possesso di attestato di esenzione con codici E01 E02 E03 ed E04, rilasciato a seguito di autocertificazione, con scadenza successiva al 31 marzo 2014, non dovranno rinnovare l’esenzione, poiché a questi certificati è riconosciuta validità illimitata, purché non siano intervenute modifiche della situazione reddituale““.

“Ma il computer dell’Area Vasta in questi casi non conosce la norma e fa scadere l’esenzione. Questo comporta che la persona anziana deve fare il rinnovo, perdere una mattinata o farla perdere a qualche parente. Lunedì ad esempio – fa sapere il comitato – agli uffici del Campo di Marte c’erano 50 persone in attesa di rinnovare l’esenzione. Non solo, una volta arrivati davanti all’impiegato e fatto presente che l’esenzione non doveva scadere, ci viene risposto che loro scriveranno che non ha scadenza, ma non sanno se il sistema informatico terrà in memoria l’esenzione senza rinnovo. Possono il dirigente responsabile e i tecnici informatici gestire adeguatamente la rete dei PC dell’Area Vasta? Perché questo disservizio, che comporta lavoro inutile per gli impiegati, perdite di tempo e danni economici agli utenti? Chi rimborsa i cittadini del tempo perso inutilmente e magari delle spese di ricette ormai emesse senza esenzione?“.