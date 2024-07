Eseguita la prima messa composta da don Bianchi

Dopo 58 anni dalla sua composizione, in Duomo a Castelnuovo è stata eseguita la prima Messa composta dal maestro don Italo Bianchi. Così la Corale del Duomo, diretta dal maestro Luca Bacci, ha voluto ricordare don Italo Bianchi (foto), ad un anno dalla scomparsa, eseguendo i brani liturgici composti nel 1966. Don Bianchi lo ricordiamo ha scritto moltissima musica proprio per il servizio liturgico oltre che altre eccellenti composizioni per organo, quartetto d’archi e sinfonie. Don Italo, classe 1936, era stato ordinato sacerdote a Massa, Diocesi di cui faceva parte allora la Garfagnana. Era stato poi insegnante di musica in Seminario, perfezionando gli studi di composizione con i maestri Cicionesi, Bortone e Bartolucci. Dal 1970, per oltre trent’anni, era stato titolare della cattedra di armonia, contrappunto e fuga presso il Pontificio istituto di Musica sacra di Roma, in pratica il Conservatorio musicale del Vaticano.

Dopo il pensionamento, ritornato a Castelnuovo, aveva potuto dedicare più tempo alla composizione ed erano nate così altre cinque sinfonie per orchestra, due quartetti per archi, una Messa in requiem, musica da camera, composizione per organo e molti brani di musica polifonica. Numerosi i riconoscimenti ottenuti, come pure i premi, a livello nazionale e internazionale. Nel 2017 aveva composto il Mottettone, eseguito, sotto la Direzione del maestro Luca Bacci, nel Duomo di San Martino di Lucca, in occasione della Santa Croce. Don Italo era stato anche membro dell’Accademia del Subasio (Assisi) e socio corrispondente dell’Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti.

Dino Magistrelli