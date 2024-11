Paura per due escursionisti sul Monte Pisanino, lo spettacolare salvataggio dei vigili del fuoco

Lucca, 10 novembre 2024 – Qualche ora di paura, fortunatamente finite con un grande sospiro di sollievo. Poteva essere ben peggiore il pomeriggio per due escursionisti che, in montagna, avevano perso il sentiero non riuscendo più a tornare verso casa.

Lo spettacolare salvataggio dei due escursionisti (Immagini Vigili del Fuoco)

Una squadra del distaccamento Castelnuovo di Garfagnana, congiuntamente con il reparto volo di Cecina, sono intervenuti sul Monte Pisanino, traverso del Monte Pisanino e Bagola bianca, per recuperare due persone che hanno perso l’ orientamento sulla via del ritorno.

Dopo una lunga passeggiata i due non riuscivano più a orientarsi, e sono stati costretti a chiamare i soccorsi. La sala operativa ha acquisito la posizione geografica e, non necessitando di soccorso sanitario, sono state recuperate e accompagnate al rifugio Val Serenaia.