Escursionisti fiorentini dispersi sul monte Sumbra, salvati dal gps

Lucca, 4 giugno 2023 - Un gruppo di escursionisti, originari di Firenze e di Parma, dispersi sul monte Sumbra, in provincia di Lucca, comune di Careggine, Per salvarli sono intervenuti, in località Maestà del Tribbio, operatori del Soccorso alpino e speleologico toscano.

Gli escursionisti si erano smarriti a causa di una vecchia frana che ha ricoperto il sentiero disorientandoli. I tecnici del Sast, con il personale medico, sono partiti su indicazioni delle coordinate gps e li hanno raggiunti per poi accompagnarli in sicurezza all'attacco del sentiero.

Contemporaneamente la stazione era stata allertata dal 118 per un biker caduto presso Sella di Campaiana nel comune di Collemandina. Qui però, fanno sapere i soccorritori, la vicinanza alla carrozzabile ha fatto sì che l'intervento venisse risolto in autonomia da ambulanza e vigili del fuoco.