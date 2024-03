“Canti e richiami degli uccelli” è il tema della seconda iniziativa del calendario degli eventi primaverili nella Riserva Naturale del Lago di Sibolla, che si svolgerà domenica con orario 9-12. Sarà un’escursione guidata lungo il percorso visita della riserva per esplorare il ricchissimo e variegato mondo degli uccelli anche attraverso i loro canti e richiami. Si tratta di un momento di attività intensa per gli uccelli che in questo periodo dell’anno entrano nel vivo della loro fase riproduttiva. Particolarmente vivace in questo periodo è l’attività delle diverse specie di picchio, che tambureggiano sui vecchi tronchi per rivendicare il possesso di quel settore di territorio. Tra l’altro al Centro Visite è ancora possibile visitare la mostra fotografica Wonders in Wetlands di Federica Gianneschi e Valerio Baldeschi. Occorre portare stivali di gomma e, se possibile, un binocolo. Il costo è 7 euro per gli adulti e 3,5 euro per i ragazzi. Prenotazione obbligatoria: [email protected] o 370.3695621